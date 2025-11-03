"جودو الإمارات" يتصدر دولية خورفكان ب" 36 ميدالية"

خورفكان في 3 نوفمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو تصدر المنافسات لفئتي تحت 15 و21 عاما، في بطولة خورفكان الدولية التي نظمها بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي بصالة نادي خورفكان.

وأقيمت البطولة على مدار يومي السبت والأحد، بمشاركة 320 لاعبا ولاعبة من 27 دولة.

ورفع لاعبو ولاعبات الجودو رصيدهم إلى 36 ميدالية في البطولتين، بتحقيق 12 ميدالية في البطولة الثانية لفئة تحت 21 عاما، بعد إحراز 24 ميدالية ضمن فئة تحت 15 عاما في فعاليات اليوم الأول.

وحسم الجودو تتويجه في الجولة الختامية، محققا 12 ميدالية، بواقع ذهبيتين و3 فضيات و7 برونزيات، محرزا المركز الأول في الترتيب العام، بينما جاء منتخب أذربيجان وصيفا برصيد 11 ميدالية، منها 8 ذهبيات، و3 فضيات.

وأحرز منتخب أوزبكستان المركز الثالث برصيد 17 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات، و4 فضيات، و7 برونزيات، وجاء المنتخب الأردني رابعا برصيد 6 ميداليات، منها ذهبية واحدة و4 فضيات وبرونزية.

وتوج الفائزين الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية، أمين السر العام للاتحاد، ومحمد عبيد الحصان، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومحمد جاسم، أمين السر المساعد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان.