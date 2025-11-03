مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة تكرم الجهات الداعمة

سويحان في 3 نوفمبر / وام / كرمت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة بدورته التاسعة عشرة، شركاء المحطة الأولى "مزاينة سويحان"، على دعمهم وجهودهم المبذولة في تحقيق أهداف المهرجان، وإسهاماتهم الفعالة في نجاح المحطة الأولى التي أقيمت خلال الفترة من 27 أكتوبر لغاية 3 نوفمبر الجاري.

وسلم سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي في هيئة أبوظبي للتراث، الدروع التذكارية لممثلي الجهات الداعمة والراعية، كما توج الفائزين في مزاينة الإبل ضمن 12 شوطاً مخصصة لسن الحول، بحضور عدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة من الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي منافسات سن الحول، أسفرت النتائج في شوط حول أصحاب السمو الشيوخ - محليات، عن ذهاب المركز الأول إلى " بنت مكيدة " لمالكها الشيخ سلطان بن هزاع بن سلطان آل نهيان، وفي المركز الثاني حلت " جينار " لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، ونالت المركز الثالث " نوادر " لمالكها الشيخ سلطان بن هزاع بن سلطان آل نهيان، وفي المركز الرابع " مصيحه " لمالكها الشيخ سلطان بن هزاع بن سلطان آل نهيان، وحلت خامساً " المايدية " لمالكها الشيخ سلطان بن هزاع بن سلطان آل نهيان.

وذهب المركز الأول في شوط حول تلاد لابناء القبائل 1 - مجاهيم " الزعيمة " لمالكها زايد محمد قران راشد المنصوري المركز الأول ، وكان المركز المركز الأول في شوط حول تلاد لابناء القبائل 1 - محليات إلى " اثمان " لمالكها بخيت غالب سلطان غالب المنصوري، وفي شوط حول تلاد لابناء القبائل 2- مجاهيم نالت المركز الأول " رعادة " لمالكها خميس راشد خميس شفيان المنصوري، وحظيت " الذاير " لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني بالمركز الأول في شوط حول تلاد لابناء القبائل 2- محليات، وحققت " الهايلة " لمالكها محمد صالح مجرن العامري المركز الأول في شوط حول شرايا لابناء القبائل (1) - مجاهيم، وحظيت " مياسه " لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي بالمركز الأول في شوط حول شرايا لابناء القبائل (1) - محليات.

أما في شوط حول شرايا لابناء القبائل (2) - مجاهيم فحصدت المركز الأول " دغيبي " لمالكها محمد صالح مجرن العامري، وفي شوط حول شرايا لابناء القبائل (2) - محليات استحقت المركز الأول "الأسطورة" لمالكها راشد علي صياح المنصوري، وفي شوط حول الشركاء - مجاهيم نالت المركز الأول " متعبة " لمالكها خليفه مكتوم راشد حفيظ المزروعي، واحتلت " الهنوف" لمالكها محمد ثلاب حمد الهاجري المركز الأول في شوط حول الشركاء - محليات، وحققت " ذالاين " لمالكها ذيب محمد مسفر ال سعد القحطاني المركز الأول في شوط حول المهجنات الاصايل.