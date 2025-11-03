مركز جامع الشيخ زايد الكبير ينظم فعالية "يوم العَلم"

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ نظّم مركز جامع الشيخ زايد الكبير فعالية "يوم العلم" .

وشارك موظفو المركز في رفع علم الدولة بمقر الجامع، إلى جانب المدرسة الروسية في أبوظبي، ممثلة بـ 49 من الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية.

وقد جدّد الجميع عهد الوفاء والولاء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة .

وتأتي استضافة طلاب المدرسة الروسية للمشاركة في "يوم العَلم"، ضمن برنامج "جسور" الذي ينظمه مركز جامع الشيخ زايد الكبير، بهدف مدّ جسور التواصل الحضاري بين الثقافات، وتجسيد معاني التلاحم الوطني من خلال إشراك الطلبة من مختلف الثقافات في المناسبات الدينية والوطنية والثقافية لدولة الإمارات.

ويحرص المركز سنويًا على دعوة طلبة المدارس من مختلف الثقافات، تعزيزًا لرسالته الحضارية في ترسيخ مفاهيم التعايش والوحدة والإخاء، وغرسها في نفوس الأجيال القادمة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير: "إن الاحتفال بـ"يوم العلم"، تعبير عن وحدة أبناء الإمارات، ووفائهم للوطن وقيادته ومؤسسيه، وتلاحم يتجلى بالتفافهم حول راية واحدة باعتزاز وفخر، يشاركهم فيه كل مقيم ومحب لهذه الأرض من مختلف ثقافات العالم، في مشهد يؤكد تحقق رؤى الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والآباء المؤسسين في جعل الإمارات واحة للأمن والسلام والتسامح والإخاء الإنساني في ظل نهضة حضارية، وضعت دولة الإمارات في مصاف أكثر دول العالم تقدما في مختلف الميادين".

وفي إطار احتفاء المركز بـ"يوم العلم"، قدم أخصائيو الجولات الثقافية في المركز جولة ثقافية خاصة لطلاب المدارس المشاركة وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية، تعرفوا خلالها على هذه المناسبة الوطنية، وما يمثله العلم من قيمة وطنية، وما تعكسه هذه المناسبة في نفس كل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.



