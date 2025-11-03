"أكاديمية أنور قرقاش": الإمارات عنوان التقدم في مختلف القطاعات

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ قال سعادة الدكتور محمد الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إن يوم العلم يشكل رمزاً لاتحاد قام بعزيمة الآباء والأجداد الذين قدموا التضحيات الجسام ليبقى الوطن عزيزاً غاليا تحت راية واحدة موحدة ويعيش أبناء الإمارات في عز وكرامة ورفاهية، حتى أصبحت الإمارات عنواناً للتقدم في مختلف القطاعات والمجالات.

وأكد سعادته أن رؤية القيادة الرشيدة ساهمت في تكريس التلاحم الوطني حتى أصبحت الإمارات نموذجاً رائداً في العمل الدبلوماسي والسياسي ومثالاً يحتذى به في تعزيز مكانة الدولة من خلال قوة الاتحاد، والنهج الإنساني، والدبلوماسية الفاعلة.

وأضاف سعادته: "يوم العَلَم هو مناسبةٌ نجدد فيها العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ونؤكد التزامنا بالعمل الدؤوب من أجل رفعة وطننا الغالي، وتعزيز حضوره الإقليمي والدولي بما يعكس قيم التسامح والسلام والتنمية التي قامت عليها دولة الإمارات منذ تأسيسها".



