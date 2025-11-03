"سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي 2025 "ينطلق غداً

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ تنطلق في دبي غداً الثلاثاء فعاليات سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي 2025 “DICM”، الذي يستمر يومين بمركز "مدينة جميرا" للمؤتمرات والفعاليات، بمشاركة نخبة من صناع المحتوى ورواد الصناعة والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

ويستقطب السوق هذا العام، أكثر من 90 عارضاً و250 مشترياً من أكثر من 50 دولة، ويضم أكثر من 500 اجتماع مجدول مسبقاً عبر "مركز أعمال المحتوى"، ما يعكس مكانته كوجهة رئيسية على خريطة صناعة المحتوى العالمية.

ويشهد الحدث الذي يعد الأبرز من نوعه في المنطقة لقطاع الإعلام وصناعة المحتوى لأول مرة هذا العام، إطلاق مسابقة" Spotlight Stories" التي تفتح آفاقاً جديدة أمام صناع المحتوى والقصص في المنطقة، وتعتبر بمثابة منصة ذهبية للمبدعين لعرض أفكارهم مباشرة أمام لجنة تحكيم متميزة تضم نخبة من أبرز الخبراء في عالم الإنتاج والإعلام.

ويشارك في سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي 2025 مجموعة من أهم المشترين الإقليميين من كبرى المؤسسات الإعلامية، من بينها مجموعة" MBC"و" OSN"، ومنصة شاهد، و STARZPLAY، و"TOD"، وأبوظبي للإعلام، ودبي للإعلام، وتلفزيون عُمان، ومؤسسة قطر للإعلام، ما يمنح العارضين الدوليين فرصة مباشرة للتواصل مع صناع القرار في واحد من أسرع أسواق الإعلام والمحتوى نمواً حول العالم.

ويكتسب السوق طابعاً عالمياً مع مشاركة أجنحة وطنية ودولية بارزة، من بينها جناح ICC من تركيا، وجناحا "KOCCA "و" CIA "من جمهورية كوريا، إضافة إلى جناح "روسكينو"، حيث ستعرض مجموعة من أبرز وأقوى الخدمات العالمية للمحتوى، بما يعزز فرص التبادل الثقافي والإبداعي مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يقام سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي سنوياً بتنظيم من "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض ، عضو في" اندكس القابضة".