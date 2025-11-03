" الإمارات للملكية الفكرية" و"JETRO" تنظمان تدريباً حول حماية العلامات التجارية

دبي في 3 نوفمبر / وام /نظمت جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بالتعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) ومكتب براءات الاختراع الياباني (JPO) والمنتدى الدولي لحماية الملكية الفكرية (IIPPF)، برنامجاً تدريبياً حول التعرّف على العلامات التجارية لعام 2025، وذلك في الجامعة الأمريكية في الإمارات. ويأتي هذا التدريب ضمن زيارة الوفد الياباني الرسمية إلى دولة الإمارات، بهدف تعزيز قدرات الجهات المعنية بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية والتصدي لعمليات التقليد والقرصنة، من خلال تمكين المشاركين من تمييز المنتجات الأصلية عن المقلدة وتبادل أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. واستهدف البرنامج ضباط إنفاذ القانون وممثلي الجهات الرقابية من الشرطة والجمارك والدوائر الاقتصادية في الدولة، لتعزيز كفاءتهم في حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الجهود الوطنية في مكافحة السلع المقلدة. وألقى الدكتور طارق عبد السلام، عميد كلية القانون في الجامعة الأمريكية في الإمارات، كلمة ترحيبية نيابة عن الدكتور مثنى عبد الرزاق، رئيس الجامعة، كما ألقت السيدة هدى بركات، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، كلمة في الافتتاح. وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور قصي الفلاحي والسيدة كاوري هيروتا من مكتب براءات الاختراع الياباني. وتضمّن التدريب عروضاً تقديمية من خبراء يابانيين تناولت أفضل الممارسات في حماية العلامات التجارية ومكافحة المنتجات المقلدة من خلال تطبيق منهجيات فعّالة في التعرّف على العلامات الأصلية. واختُتم البرنامج بكلمة ألقاها السيد يوشيفومي كوسوموتو من مكتب براءات الاختراع الياباني، أكد فيها أهمية التعاون الدولي في تطوير قدرات الجهات المعنية بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، مشيداً بدور دولة الإمارات في دعم الابتكار وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بالسلع المقلدة. وأعرب المشاركون عن تقديرهم لهذا البرنامج، مشيرين إلى أن تبادل الخبرات بين الجهات اليابانية ونظيراتها في دولة الإمارات يعزز كفاءة العمل الميداني ويُسهم في حماية الأسواق المحلية ودعم الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام