الخماسي الحديث والرياضة للجميع يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الرياضة المجتمعية

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ وقع اتحاد الإمارات للخماسي الحديث مذكرة تفاهم مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، في إطار حرص الاتحادات الرياضية الوطنية على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات المشتركة الهادفة إلى دعم الرياضة المجتمعية.

جرت مراسم توقيع المذكرة مساء أمس بمقر الاتحادات الرياضية في اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، حيث تم توقيعها من قبل سعادة الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، وسعادة سعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بحضور أعضاء مجلسي إدارة الاتحادين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، إلى جانب دعم مبادرات الاستدامة والرياضة المجتمعية بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية الإمارات 2031".

وأعربت سعادة الدكتورة هدى المطروشي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" عن تقديرها لاتحاد الرياضة للجميع على جهوده في دعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية، مؤكدة أن توقيع المذكرة يمثل خطوة نوعية نحو تكامل الجهود المؤسسية لتطوير القطاع الرياضي في الدولة.

وقالت: "نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية التي تجسد حرص الاتحادين على نشر ثقافة الرياضة المجتمعية والتعريف برياضة الخماسي الحديث وألعابها الخمس، بما يسهم في استقطاب المزيد من الممارسين، ويعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل الرياضة أسلوب حياة وثقافة مجتمعية راسخة لبناء مجتمع صحي ومتوازن".

من جانبه، أكد سعادة سعيد العاجل أن التعاون مع اتحاد الخماسي الحديث يأتي ضمن استراتيجية اتحاد الرياضة للجميع الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسين وتنمية الشراكات الوطنية، مشيداً بدور الاتحاد في نشر هذه الرياضة الأولمبية وتطوير كوادرها الوطنية.

وقال في تصريح لـ"وام": "تُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الاتحادات الرياضية الوطنية، وترسيخ مفهوم الرياضة للجميع كوسيلة لرفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الرياضي بدولة الإمارات"، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستحفز اتحادات أخرى على تبني خطوات مماثلة بما يخدم المصلحة العامة للرياضة الإماراتية.