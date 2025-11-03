أحمد الصايغ: يوم العلم مناسبة وطنية لتجديد الولاء للوطن والقيادة الحكيمة

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع أن يوم العلم مناسبة وطنية تغمرها مشاعر الفخر والشموخ للتعبير عن قوة وصلابة أركان الاتحاد وتلاحم المجتمع تحت رمز السيادة الوطنية.

وأشار إلى أن الحفاظ على علمنا مصدر للعزة والسيادة، مؤكدا الوفاء والالتزام بمواصلة مسيرة الإنجازات، والتفاف المجتمع حول القيادة الحكيمة التي تبذل الغالي والنفيس لإسعاد شعبها، والانتقال بالمجتمع إلى آفاق جديدة من الرفاه والازدهار، والارتقاء بالدولة إلى مراتب عالمية مرموقة.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة يوم العلم: " علم الإمارات الذي نرفعه اليوم هو أول سطر كُتب في قصة الاتحاد، فيما تحلق راية الإمارات عالياً في سماء الإنجازات التي تحققها الدولة في مختلف القطاعات، شاهدة على مكانتها الريادية في المحافل الدولية، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، لتؤسس بها الدولة منطلقاً نحو مستقبل زاهر في مئويتها 2071." وأضاف معالي الصايغ :" أن يوم العلم مناسبة وطنية لتجديد العهد والعزم على قوة اتحادنا ووحدتنا، تجمع أبناء الوطن بصوت واحد وقلب نابض للتعبير عن وحدة المصير تحت ظل علم الاتحاد، والتأكيد على أن شعب دولة الإمارات متوحد في ولائه لقادته وحبه وانتمائه الخالد لوطنه، في صورة إماراتية مشرقة، تعكس التكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أبناء الإمارات وقيادتهم، وتفيض بمشاعر فخر تتجدد من جيل إلى جيل".