مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تحتفي بـ "يوم العلم"

دبي في 3 نوفمبر /وام/ احتفلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بـ "يوم العلم" بفعاليات وأنشطة وطنية متنوعة .

وشملت فعاليات وأنشطة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للاحتفال بـ "يوم العلم" رفع العلم الوطني في جميع مباني المؤسسة ومرافقها وتنظيم ندوات وفعاليات توعوية عن أهمية العلم ودوره في تعزيز الروح الوطنية وإقامة مسابقات وأنشطة فنية ورياضية.

وقال سعادة محمد الشحي المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان إننا نحتفي بـ "يوم العلم" بكل فخر واعتزاز لنؤكد على التزامنا بقيم الولاء والانتماء للوطن والعمل معاً لتحقيق رؤاه الطموحة."

وأكد السير على درب التميز والنجاح مشيرا إلى أن المشاركة في الاحتفال بـ "يوم العلم" تأكيد على الدور الكبير الذي يلعبه في تحفيز الروح الوطنية والتكاتف المجتمعي نحو تحقيق الرؤى الطموحة للدولة وشعبها العظيم".