وكيل وزارة الصحة: يوم العلم محطة وطنية خالدة تعكس قصة وطن ملهم

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن يوم العلم يمثل محطة وطنية خالدة تعكس قصة وطن ملهم بإنجازاته، وعظيم بعطائه، ومسيرته الزاخرة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسون، حين رفعوا راية الاتحاد قبل أربعة وخمسين عاماً، لتغدو هذه الراية رمزاً للفخر والعزة، وشاهداً على مجد تليد وإنجازات راسخة في مختلف الميادين. وأضاف في تصريح اليوم بمناسبة يوم العلم أن مسيرة الريادة تتواصل اليوم برؤية حكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يقود الوطن نحو آفاق أرحب من التنمية والتمكين، ليبقى وطناً قوياً بقيادته، شامخاً بطموحه، مصدر إلهام للأجيال، يستمد الجميع منه قيم الوفاء والولاء للإمارات . وأشار إلى أن تزامن الاحتفال بيوم العلم هذا العام مع "عام المجتمع" يؤكد أن راية الإمارات ستظل عنواناً للتلاحم والوحدة لمواصلة مسيرة الوطن نحو المستقبل المشرق عبر العمل الجماعي، وتجسيد عمق الهوية الوطنية، وترسيخ مبادئ التقدم والابتكار، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترجمة رؤية مئوية الإمارات 2071. وقال العلماء: " إن رفع العلم يوم الثالث من نوفمبر كل عام في مؤسسات القطاع الصحي، يعكس روح الولاء التي يحملها العاملون في هذا القطاع الحيوي، من أجل حماية صحة الإنسان التي تشكل صوناً لمجتمع معافى، والذي تبذل وزارة الصحة ووقاية المجتمع من أجله كل الجهود لاستدامته، عبر تعزيز الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة وقائية متكاملة ترفع جودة الحياة، وتحقق تطلعات القيادة الحكيمة نحو مستقبل آمن للأجيال القادمة".