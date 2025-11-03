سعيد الرقباني: يوم العلم يجسد التلاحم ويعبر عن قيم الولاء والانتماء

الفجيرة في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية أن "يوم العلم" مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الفخر والانتماء، وترسخ قيم الولاء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال معاليه بهذه المناسبة :" إن علم الإمارات سيبقى رايةً شامخةً نستلهم منها معاني القوة والتكاتف والوحدة، وما تحقق على أرض الدولة من إنجازات هو ثمرة التلاحم بين القيادة والشعب، وتعبيرٌ صادق عن روح الاتحاد التي غرسها الآباء المؤسسون "رحمهم الله"، وسيظل علم الإمارات مصدر فخرٍ نستمد منه العزيمة لمواصلة مسيرة الازدهار تحت راية القيادة الرشيدة".



