أمين البرلمان العربي للطفل: يوم العلم رمز للوحدة والانتماء وتعزيز روح المسؤولية

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة تمثل رمزاً للوحدة والانتماء والفخر بالهوية الوطنية الإماراتية، وتجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة العلم كرمز للتقدم والنهضة.

وأشار الباروت إلى أن يوم العلم فرصة لتجديد الولاء والانتماء للوطن، وتعزيز قيم المسؤولية الوطنية لدى الأجيال الصاعدة، وغرس مفاهيم الابتكار والإبداع والمعرفة لديهم، انسجاماً مع رؤية الإمارات في جعل التعليم والمعرفة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

ولفت إلى أن العلم ليس مجرد رمز، بل هو رسالة تحث كل فرد على العمل الدؤوب والاجتهاد لبناء مستقبل مشرق لدولتنا الغالية، وإبراز مكانتها المرموقة على المستوى الإقليمي والدولي.