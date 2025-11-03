" الإمارات للدواء": يوم العلم يجسد صورة الوطن الموحد تحت راية المجد ومستقبل الريادة

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ قالت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء إن يوم العَلم مناسبة تتجدد فيها مشاعر الفخر والانتماء، ويجتمع فيها أبناء الإمارات على قلب واحد، يجسّدون صورة الوطن الموحد تحت رايةٍ تروي تاريخ المجد وتستشرف مستقبل الريادة. وأكدت في تصريح اليوم بمناسبة يوم العلم أن قيم الاتحاد تشكل مصدر إلهام لمؤسسة الإمارات للدواء في أداء العمل الوطني، حيث تلتقي فيه روح الانتماء مع رسالتنا في تعزيز صحة الإنسان وجودة حياته، ومنه نستمد العزم لمواصلة مسيرتنا نحو منظومة دوائية متكاملة تقوم على الريادة والابتكار، فكل مشروع دوائي وكل إنجاز علمي، هو تعبير عن ولائنا لهذا الوطن ومسيرته التنموية المستدامة" . وجددت الكعبي العهد باسم فريق المؤسسة إلى القيادة الحكيمة التي حملت إرث زايد بحكمةٍ وإخلاص، وسارت بالإمارات نحو آفاقٍ أرحب من الازدهار. بأن نظل أوفياء لرايتنا ومخلصين في أداء رسالتنا، ماضين بعزمٍ نحو مستقبل صحي مستدام يليق بطموحات وطننا ويصون رفاه أجياله القادمة.