انطلاق النسخة الخامسة من “الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية” غداً في دبي

دبي في 3 نوفمبر / وام / تنطلق غداً فعاليات النسخة الخامسة من “الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية” الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين “ريبا” فرع منطقة الخليج، وتستمر حتى التاسع من نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم. ويستضيف الملتقى نخبة من كبرى الشركات العالمية في مجال التصميم، منها “زها حديد للمهندسين المعماريين” و”فوستر آند بارتنرز” و”بياركي إنجلز جروب” و”جريمشو” و”كيلا ديزاين”، لمناقشة سبل توظيف الابتكار في تطوير البيئة العمرانية والارتقاء بجودة الحياة. ويهدف الملتقى إلى إبراز دور البيئة العمرانية في تعزيز الهوية الثقافية والانتماء المجتمعي، بما ينسجم مع مبادرة “عام المجتمع 2025” في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة دبي منصةً عالمية للحوار المعماري والتصميمي ووجهةً للمبدعين من مختلف أنحاء العالم. ويقدّم الملتقى سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل بمشاركة أكثر من 70 مهندساً معمارياً من المواهب الصاعدة والخبراء العالميين، من بينها جلسات حول “الذكاء الاصطناعي للمبدعين الصغار” و”وسائل التواصل الاجتماعي للمصممين” و”الهندسة باستخدام الموارد الطبيعية”. وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أن المصممين المبدعين يسهمون في بناء مجتمعات مترابطة، مشيرةً إلى أن الملتقى يعزز بيئة تبادل الأفكار الريادية بما يتماشى مع أهداف “عام المجتمع 2025”. من جانبه، قال آندي شو، رئيس “ريبا” فرع الخليج، إن الشراكة مع حي دبي للتصميم تجسد التزام الطرفين بتشجيع التعاون والإبداع لتصميم مدن أكثر ترابطاً وجودة. وسيُعلن خلال الملتقى عن الفائزين في جوائز حي دبي للتصميم وجوائز المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين التي تحتفي بالمواهب الطلابية والمشاريع الريادية المؤثرة في المنطقة