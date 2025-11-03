هالة بدري: يوم العَلم مناسبة استثنائية تُجسّد مشاعر الفخر والوفاء للوطن

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن يوم العَلم يُعد مناسبة استثنائية تُجسّد مشاعر الفخر والوفاء للوطن، وتبرز فيها معاني الوحدة والترابط بين مواطني الدولة والمقيمين على أرضها.

وقالت: "يُشكّل العَلم رمزاً للعزة والشموخ، ومصدراً للإلهام، والاحتفاء به يمثل تجسيداً لقوة إرادتنا وعزيمتنا، ووحدة قلوبنا وبيتنا، واعتزازنا بما حققته الإمارات من إنجازاتٍ رائدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بفضل رؤى القيادة الرشيدة التي جعلت من دولتنا نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التقدم والابتكار والازدهار".

وأضافت: " في هذا اليوم نجدد العهد بأن تبقى رايتنا عالية وخفاقة في السماء، وأن نسير بعزم وثبات على نهج الآباء المؤسسين، وأن نواصل تحفيز الأجيال على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، وتحقيق طموحات دولتنا وتطلعاتها المستقبلية".



