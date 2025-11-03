"فرجان دبي" تحتفل بيوم العلم

دبي في 3 نوفمبر/وام/ احتفلت مؤسسة فرجان دبي، بيوم العلم الإماراتي من خلال فعاليات مجتمعية وشعبية .

وقالت إلهام العوضي، مدير التسويق في "فرجان دبي": "يمثل يوم العلم مناسبة وطنية غالية يحتفي بها شعب الإمارات اعتزازًا برمز وحدته، وبمنجزات الآباء المؤسِّسين في بناء وطن موحَّد، كما تترجم عمق الانتماء الذي يجمع أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.

وأضافت: "حرصنا هذا العام على أن تشمل الفعاليات توزيع الأعلام في مختلف مناطق دبي لتزيين الأحياء بألوان الاتحاد ضمن مبادرة "فرجاننا أحلى بأعلامنا"، بما يعزز روح الفخر بين السكان، ويجعل من كل فريج لوحة وطنية تنبض بحب الإمارات وولائها لقيادتها."

وتابعت إلهام العوضي: "كما أولينا اهتمامًا خاصاً بإعادة تأهيل الأعلام القائمة سابقاً فوق المنازل، تأكيدًا على أهمية الحفاظ على رمز دولتنا في أجمل صورة.