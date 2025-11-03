"جمعية أصدقاء مرضى السرطان" تختتم حملة "أكتوبر الوردي"





الشارقة في 3 نوفمبر / وام / اختتمت "جمعية أصدقاء مرضى السرطان" حملة "أكتوبر الوردي" 2025 التي نظمتها "القافلة الوردية" طوال شهر أكتوبر تحت شعار "مجتمع كامل أنتِ" بالتزامن مع "الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي" بأكبر مشاركة مجتمعية ومؤسسية في تاريخها إذ قدمت 19527 فحصاً طبياً أساسياً للكشف المبكر عن سرطان الثدي شمل الفحوص السريرية والإشعاعية "الماموغرام" في جميع إمارات الدولة السبع.

وإلى جانب تقديم فحوصات الكشف المبكر تضمنت الحملة برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والأنشطة وورش العمل التوعوية والترفيهية التي استهدفت نشر الوعي المجتمعي بسرطان الثدي ودور الكشف المبكر في رفع معدلات نجاح البرامج العلاجية وفرص النجاة والشفاء التام وشملت "اليوم الصحي" وبرنامج "المحاضرات التوعوية" و"ورش العمل" التي تتوفر عن بُعد وعلى أرض الواقع بهدف تغطية أساسيات الفحص الذاتي للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتضمنت توزيع قسائم توعوية على جميع الحاضرين.

وقالت عائشة الملا مدير جمعية أصدقاء مرضى السرطان: بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي المؤسسة والراعية الفخرية للجمعية ورعاية سموها الكريمة حققت جمعية أصدقاء مرضى السرطان إنجازات تسهم في ترسيخ مكانة الشارقة كنموذج إنساني ملهم يعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى الحد من انتشار السرطان كما تتكامل جهودنا مع أهداف (رؤية نحن الإمارات 2031) في بناء نظام صحي متطور ومتكامل يستهدف تعزيز جودة حياة الأفراد ويقدم أعلى درجات الجودة في الرعاية المتخصصة.

وأضافت الملا في ختام حملة (أكتوبر الوردي) 2025 نؤكد التزامنا بمواصلة جهود التوعية وتوسيع نطاق فحوص الكشف المبكر عن سرطان الثدي لتشمل شرائح أوسع من المجتمع بما يعزز فرص التشخيص المبكر ونجاح العلاج وينعكس إيجاباً على جودة حياة الأفراد وأسرهم تجسيداً لإيماننا بأن الاستثمار في صحة المجتمع هو استثمار في مستقبل أكثر استدامة وسلامة يستند إلى الوعي والمسؤولية المشتركة.

وخصصت "القافلة الوردية" 11 عيادة ثابتة وجميع العيادات المتنقلة الكبيرة والمصغّرة لتوفير الفحوص الطبية السريرية بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي في 80 موقعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات كما أتاحت "القافلة الوردية" عيادتها المتنقلة الكبيرة والمصغرة لتقديم الخدمات الطبية لشريحة واسعة من النساء إذ وفرت العيادة الطبية المتنقلة الكبيرة التي تحتوي على وحدة متقدمة للتصوير الإشعاعي (الماموغرام) بتقنية ثلاثية الأبعاد إضافة إلى العيادات المتنقلة المصغّرة والتي تتخصص في تقديم الفحص السريري.

ونجحت الجمعية في حشد الجهود المجتمعية من خلال فتح باب التطوع للمشاركة في فعاليات حملة "أكتوبر الوردي" أمام جميع أفراد المجتمع والهيئات والمؤسسات والشركات وبشكل خاص أمام الناجين والمؤثرين وصناع المحتوى والمتطوعين والإعلاميين إلى جانب الكوادر الطبية من جميع التخصصات من أطباء وممرضات وطلاب كليات الطب والتمريض إيماناً منها بأن مكافحة السرطان لا يمكن أن يتحقق على المستوى المطلوب بجهد فردي وإنما يستوجب توحيد كافة جهود أفراد المجتمع.

