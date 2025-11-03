الاتحادية للضرائب: الاحتفال بـ "يوم العلم" يعكس وحدة الصف والولاء للوطن

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن يوم العلم مناسبة تتحد فيها جميع الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص، وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على قلب رجل واحد وفي وقت واحد، في مشهد يعكس وحدة الصف والولاء للوطن، ويجسد روح التعاون والتعاضد في سبيل رفع علم الدولة ليبقى شامخاً وراسخاً في قلوبنا جميعاً.

وقال سعادته، إن مُبادرة رفع العلم تُؤكد أن العلاقة بين القيادة والشعب علاقة ولاء وثقة متبادلة، على طريق البناء والتنمية المُستدامة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأضاف : " في هذه المناسبة العزيزة ترتفع رايات الوطن خفاقة استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لجميع المواطنين والمقيمين وكافة المؤسسات في الدولة إلى رفع علم الإمارات تعبيراً عن تلاحم الشعب واِلْتِفَافه حول رايته الوطنية".

وتابع :" نحرص في الهيئة الاتحادية للضرائب على إحياء هذه المُناسبة الوطنية سنوياً من خلال احتفالية مُميَّزة نرفع فيها معاً علم دولتنا الغالية، تعبيراً عن معاني الحب والوفاء والولاء للوطن وقيادتنا الحكيمة".



