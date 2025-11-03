تألق "جلاب" و"فاتك" و" الشاهين" في السباق الثاني على مضمار أبوظبي

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أحرز المهر "جلاب" لياس للسباقات، لقب سباق "الإرث الإماراتي" في الشوط الثالث، وتصدر "فاتك" لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سباق حراس المجد للسرعة في الشوط السادس، ضمن السباق الثاني للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، أمس على مضمار أبوظبي.

وشهد السباق البالغ إجمالي جوائزه 466 ألف درهم، إقامة 7 أشواط، وتسجيل ثنائية للمدربين هلال وطحنون العلوي، وأنطوني جميل، والفارس سام هتشكوت.

وهيمن "جلاب"، بإشراف ايريك ليجري، وقيادة سيلفستر دي سوسا، على سباق الخيول العربية لمسافة 1600 متر، مسجلاً 1:43:96 دقيقة، بينما تفوق "فاتك"، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة راي داوسون، على منافسيه في السباق لمسافة 1200 متر على لقب سباق حراس المجد للسرعة في فئة الخيول المهجنة الأصيلة، ومسجلاً 1:09:79 دقيقة.

وحققت المهرة "إثبات" للأصائل، بإشراف أنطوني جميل، وقيادة سام هتشكوت، الفوز في الشوط الأول لمسافة 1600 متر على لقب تحدي حماة الوطن مسجلة 1:46:49 دقيقة، كما تصدر "مكتوب الأحلام" لبايرلي للسباقات بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة كونور بيسلي، الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب سباق هيبة الوطن للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، بزمن قدره 1:45:14 دقيقة.

وتوج المهر "نيفر مور الموري" للإسطبلات الوطنية بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة حمد البوسعيدي، بلقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة مسجلاً 1:45:05 دقيقة.

وحصد الجواد "الشاهين" للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بإشراف أنطوني جميل، وقيادة سام هتشكوت، الفوز في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، على لقب سباق يوم العلم الكلاسيكي، بزمن قدره 2:26:34 دقيقة.

واختتم "سيو دريم" لسلمان الصابري، وإشراف نفس المالك، وقيادة ساندرو بايفا، الأمسية بحصد لقب الشوط السابع لمسافة 1600 متر على لقب "كاتاليست أوف سبيد"، متفوقا على منافسيه، مسجلاً 1:35:56 دقيقة.