الشارقة للرياضات البحرية يحصد 4 ميداليات في بطولة "أبوظبي الدولية"

أبوظبي في 3 نوفمبر/وام/ أعلن فريق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية حصد 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية في بطولة أبوظبي الدولية للتجديف الواقف التي أقيمت في الفترة من 29 أكتوبر الماضي إلى 2 نوفمبر الجاري بمشاركة نحو 1500 لاعب يمثلون 28 دولة.

وأوضح النادي أن فريقه ضم 6 لاعبين تمكنوا من حصد الميداليات بالإضافة إلى المركز الخامس في السباق الجماعي.

وحقق اللاعب حسن إسماعيل الحوسني الذهبية الأولى في سباق السرعة لمسافة 100 متر لفئة الأطفال تحت 14 عاماً، ونال الذهبية الثانية راشد العسكر في سباق المسافات الطويلة لمسافة 3 كلم لفئة تحت 15 عاما.

وجاءت الميدالية الفضية والبرونزية لكل من زايد النقبي وحميد إسماعيل على التوالي في السباق نفسه.