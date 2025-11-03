معرض"النالية" المتنقل يواصل رحلته في متحف الشندغة

دبي في 3 نوفمبر/ وام / يواصل معرض "النالية" المتنقل رحلته في دبي من خلال استضافة متحف الشندغة - أكبر متحف تراثي في الإمارات- له ليقدم لطلاب المدارس في جميع مراحلهم الدراسية، تجربة ثقافية ممتعة تسلط الضوء على تفرد الهوية الوطنية وعراقة التراث الإماراتي، وذلك ضمن أنشطة "الإطار الوطني للأنشطة الثقافية الإماراتية"، التي تنفذها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة".

يأتي معرض "النالية" مبادرة ثقافية تهدف إلى تعزيز الهوية الإماراتية، وترسيخ القيم الثقافية بين طلاب المدارس عبر توفير سبع محطات تفاعلية رئيسية، صُمم كل منها لإبراز جوانب الثقافة المحلية، وتشمل البرزة، وأرض الإمارات، ومنارة الفن، وألغاز المندوس، واستوديو النالية، وميدان الحكاية، والبرواز، وتُختتم رحلة الزوار في محطة "درب المستقبل".

وقال سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: "يعكس معرض الناليّة المتنقل رؤيتنا الرامية إلى تنشئة جيلٍ واعٍ بتراثه، معتزٍ بهويته، قادر على حمل رسالة الثقافة الإماراتية الأصيلة عبر رحلة تعليمية تفاعلية تزرع في نفوس أبنائنا الانتماء للوطن والاعتزاز بتراث الآباء والأجداد".

من جانبه، أكد سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مشاركة طلبة المدارس في معرض "النالية" تجسد التزام الوزارة بدعم تفعيل "الإطار الوطني للأنشطة الثقافية الإماراتية"، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع وزارة الثقافة في ترسيخ دور المبادرات الوطنية التي تعزز ارتباط الطلبة بتراثهم وهويتهم الوطنية والثقافية، وتغرس فيهم قيم الانتماء والمسؤولية، وتربط التعلم من خلال تجارب تفاعلية تنمّي الحس الإبداعي والمواهب الشابة، وتُسهم في نقل الموروث الإماراتي للأجيال القادمة بأسلوب معاصر ومُلهم.

وأشارت منى فيصل القرق، المدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث في هيئة الثقافة والفنون في دبي إلى أن استضافة متحف الشندغة لمعرض "النالية" المتنقل تجسد التزام "دبي للثقافة" بتمكين الشباب ودعم المبادرات والجهود الهادفة إلى ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال القادمة، وجعل التراث جزءاً من حياتهم اليومية.

وقالت: "تسعى الهيئة عبر دعم المعرض الذي يقدم ضمن الإطار الوطني للأنشطة الثقافية الإماراتية في المدارس، إلى تمكين الطلبة من التعرف على عناصر ومكونات التراث المحلي بطريقة مبتكرة تحفز خيالهم، وتثري معارفهم وتعزز لديهم القيم المجتمعية الأصيلة"، لافتةً إلى أن التعاون بين الهيئة ووزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم يمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي الذي يترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل الثقافة عنصراً فاعلاً في المنظومة التعليمية، وبناء جيل يعتز بهويته وقادر على المشاركة ودعم مسيرة الدولة.

جدير بالذكر أن جولة معرض "النالية" المتنقل تشمل جميع إمارات الدولة، حيث انطلقت من المركز الثقافي برأس الخيمة في مايو الماضي، مرورًا بكل من عجمان والشارقة وصولاً إلى دبي التي سينطلق منها إلى أم القيوين والفجيرة وستتواصل الجولة حتى تصل إلى محطتها الأخيرة في أبوظبي التي تستضيف المعرض في فبراير 2026.