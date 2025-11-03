الهلال الأحمر يحتفل بيوم العلم بمقره في أبوظبي ومراكزه على مستوى الدولة

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ احتفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمقرها في أبوظبي ومراكزها على مستوى الدولة بـ يوم العَلَم، رمز الوحدة والسيادة والهوية الوطنية مؤكدة اعتزازها بالانتماء إلى وطنٍ رسّخ قيم العطاء والتسامح في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال معالي الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: "يوم العَلَم مناسبة نجدد فيها العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ونستحضر فيها نهج الآباء المؤسسين الذين جعلوا من رايتنا عنواناً للوحدة والريادة، ويعتز الهلال الأحمر الإماراتي بأن يكون جزءاً من المسيرة المباركة لدولة الإمارات في إغاثة الملهوف وتمكين الإنسان أينما كان، مسترشدين بتوجيهات القيادة في تعزيز الشراكات، وترسيخ الاستدامة، وتوسيع أثر برامجنا على المستفيدين داخل الدولة وخارجها".

وثمّن معاليه عطاء المتبرعين والمتطوعين وشركاء الهيئة في القطاعين الحكومي والخاص داعيا أبناء وبنات الوطن إلى مشاركة أوسع في مبادراتنا الإنسانية، وإلى مواصلة الابتكار في خدمة المحتاجين، حتى يبقى علم الإمارات خفّاقاً بقيم الخير والتسامح والعمل.

من جانبه قال سعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي“يمثّل يوم العَلَم محطةً وطنيةً نستحضر فيها تضحيات الآباء المؤسسين، ونجدّد العهد على مواصلة العمل الإنساني المؤثر داخل الدولة وخارجها، بما يعكس قيم الإمارات وهويتها المتسامحة، ونرفع علمنا اليوم تقديراً لجنود الإنسانية والمتطوعين والداعمين الذين جعلوا من الإمارات رائدة في ميادين الإغاثة والتنمية”.

وأضاف سعادته :"نلتزم في الهلال الأحمر بتعزيز دورنا في تمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وتكثيف برامج الاستجابة السريعة، والشراكات المجتمعية، والابتكار في خدمة المتبرعين والمستفيدين، بما يرسّخ مكانة دولتنا في ميادين العطاء”.