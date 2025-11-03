الهيئة العامة للطيران المدني : في يوم العلم نحتفل بمسيرة من الإنجاز والنجاح

أبوظبي في 3 نوفمبر /وام/ قال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن الاحتفال بيوم العلم احتفاء بوطننا وبكل إنجاز حققناه معًا، وبروح الوحدة والتلاحم بين قيادة لا تدخر جهداً في خدمة الوطن، وشعب مخلص لترابه ورفعة رايته.

وأضاف السويدي في تصريح بهذه المناسبة : " نحتفل بمسيرة من الإنجاز والنجاح تتكامل فيها جهود جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وقال : " نفخر في قطاع الطيران بأننا جزء أساسي من هذه المسيرة المضيئة، وجسر تواصل مع العالم، وركيزة من ركائز سمعتنا التنافسية في مختلف المحافل الدولية ".. وأضاف أن وحدتنا وتلاحمنا الوطني والولاء لقيادتنا أساس إنجازاتنا المتواصلة، فنحن مستمرون بعزم ومثابرة لتعزيز رفعة وطننا، وحماية مكتسباته التي تحققت برؤية قيادتنا الرشيدة وجهود أبناء الوطن المخلصين.