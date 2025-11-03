سفن إكس (7X) : علم الإمارات ميثاق متجدد للوحدة والولاء والمسؤولية الوطنية

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لـ (7x) أن علم دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل ميثاقًا متجددًا للوحدة والولاء والمسؤولية الوطنية، ورايةً تجمع قلوب أبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها تحت قيمٍ واحدة وتُرسّخ إرادةً مشتركة لصون المنجزات الوطنية وتعظيم أثرها.

وقال الواحدي بمناسبة "يوم العلم" إن اجتماعنا اليوم على رفع العَلَم تجديدٌ للعهد بأن نبقى جديرين بما يرمز إليه من سيادةٍ وهويةٍ وعطاء، ومناسبة لتعزيز معاني الهوية الوطنية والسيادة والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة.. وفي هذا اليوم، نستحضر مسيرة الآباء المؤسسين الذين رفعوا راية الاتحاد رمزًا للعزة والكرامة، ونجدّد العزم على مواصلة نهجهم في البناء والعطاء تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.