رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية : يوم العلم استحضارٌ لقيم الاتحاد

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن يوم العلم رمز الوحدة والهوية الوطنية، ويعبر عن مشاعر الولاء والانتماء والوفاء لقيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن رفع العلم في هذا اليوم الوطني يعكس روح التضامن والتلاحم بين أبناء الإمارات، ويجسد التزامهم بمواصلة مسيرة التنمية والبناء، بما يعزز مكانة الدولة وريادتها في مختلف المجالات.

وقال معاليه في تصريح له بمناسبة يوم العلم: "نجدد اعتزازنا براية الوطن التي ترمز إلى وحدتنا ومجدنا، وتعكس القيم الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات"، مشيراً إلى أن علم الإمارات سيظل مصدر فخر لكل إماراتي، ورمزاً لمسيرة طموحة مستمرة نحو الريادة.

وأكد أن رفع العلم عالياً تجسيد للولاء للقيادة الرشيدة، والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي، وعهد دائم على مواصلة العمل بإخلاص لبناء مستقبل أكثر إشراقاً، ينعم فيه أبناء الإمارات بالأمن والاستقرار والازدهار.

وأشار الكعبي إلى أن يوم العلم يعد مناسبة وطنية غالية لاستحضار مسيرة الاتحاد، وتجديد العهد على التمسك بالهوية الإماراتية، والعمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن ورفاه شعبه تحت راية الاتحاد الخفاقة، ويجسد روح التلاحم بين القيادة والشعب، ويعبر عن اعتزاز أبناء الإمارات بانتمائهم لوطنٍ صاغ مستقبله بإرادة راسخة وطموح لا يعرف الحدود.