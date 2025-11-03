الهيئة العامة للمعاشات : يوم العلم مناسبة عزيزة على قلوب أبناء الوطن

أبوظبي في 3 نوفمبر/وام/ أكد سعادة فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن يوم العلم مناسبة عزيزة على قلوب جميع أبناء الوطن، وهي واحدة من اللحظات التاريخية التي تعكس قيم الوفاء، والإخلاص لوطن العزّ، والفخر.

وقال الرمحي في تصريح بهذه المناسبة إن راية دولتنا تجسّد قيم الولاء والانتماء لوطننا، وقيادتنا الحكيمة، وتعكس مضامين الاتحاد السامية التي انطلقت من أسس متينة ترتكز على بناء الإنسان، وتدعيم خبراته، ومعارفه، وتزويده بكلّ ما يلزم ليكون عنصراً فاعلاً، ومؤثّراً في محيطه ومجتمعه.

وأوضح أن يوم العلم يعكس اعتزاز دولة الإمارات، قيادة وشعباً، برايتها الخفّاقة العالية، راية الإنسانية، والعطاء، والنبل التي توحّد القلوب، وتعبّر بكلّ ما تحمله من عزّة، وكرامة عن قيم الانتماء للوطن، لافتاً إلى أن التفاف جميع أبناء الوطن حول القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مترجمين أسمى معاني الولاء، وأصدقُ مثالٍ للتعبيرٍ عن المحبّة، لوطنٍ عزيز يزداد عاماً بعد عام وازدهاراً، وتطوراً.