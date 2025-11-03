"كهرباء ومياه دبي" تحتفي بيوم العَلَم تعبيرا عن الفخر والانتماء للوطن

دبي في 3 نوفمبر / وام / احتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي بيوم العَلَم 2025 في أجواء وطنية عبّرت عن مشاعر الفخر والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

ورفع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، علم دولة الإمارات العربية المتحدة في المبنى الرئيس للهيئة صباح اليوم بمشاركة مسؤولي وموظفي الهيئة.

وقال معالي سعيد الطاير: "يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة يوم العَلَم، الذي يعكس أصدق معاني العزّة والكرامة الوطنية، ويجسد قيم السلام والتسامح والعطاء التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها مؤكدا أن علم الإمارات رمزٌ لوحدة البيت الإماراتي وتلاحم أبنائه.

وأضاف :" في هذا اليوم المجيد، نعبّر عن فخرنا بوطن شامخ صنع مجده قادةٌ أوفياء، وضعوا أسس نهضة حضارية راسخة جعلت من دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى في الريادة والتقدم وبهذه المناسبة الغالية، نجدد عهد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، ونعاهد الله عز وجل أن يبقى علم دولة الإمارات عالياً خفاقاً في سماء المجد، يلتف حوله أبناء الوطن وكل من يقيم على أرضه بعزيمة لا تلين وإيمان راسخ بأن دولة الإمارات ستواصل مسيرة الريادة والتميز في ظل قيادة رشيدة وبسواعد أبنائها الأوفياء تحت راية الإمارات".

وفي يوم العلم، جدد موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي عهد الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، معبرين عن فخرهم بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية التي تعكس مشاعر الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن والمقيمين على أرضه الطيبة.

وبهذه المناسبة، أطلقت الهيئة موقعاً داخلياً لموظفيها بطابع تراثي يضم معلومات قيمة عن علم الدولة، منها قصة العلم، ومحطات رئيسية في تاريخه، وغير ذلك من موضوعات وطنية ملهمة.



