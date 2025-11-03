دائرة الأراضي بدبي : يوم العلم مناسبة تتجدد فيها روح الاتحاد

دبي في 3 نوفمبر / وام / أكد سعادة عمر حمد بوشهاب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن يوم العلم يمثل لحظة وطنية تتجدد فيها روح الاتحاد وترتفع فيها راية العز التي جمعت أبناء الإمارات على قيم الانتماء و الولاء للقيادة الحكيمة .

و أشار بوشهاب في تصريح بهذه المناسبة ، إلى أن يوم العلم يجسد وحدة الهدف ويعكس استمرار مسيرة البناء التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون وتواصل ترسيخها القيادة الرشيدة.

وأضاف أن احتفال هذا العام يكتسب بعداً خاصاً في ظل حملة "زايد وراشد" التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام ضمن مبادرة "الشهر الوطني" بما يجسد امتداد رسالة الاتحاد ووفاء الأجيال لقيم الريادة والعطاء التي قامت عليها نهضة الدولة.

وأكد أن رفع العلم في هذا اليوم هو تجديد للعهد بمواصلة مسيرة الازدهار والتنمية وتعزيز مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في الإنجاز والاستثمار في الانسان.