تعاونية الشارقة: يوم العلم يعكس وحدتنا وتلاحمنا

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام / قال سعادة ماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة إن يوم العَلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، تتجلى فيها وحدتنا، ووحدة أهدافنا وتلاحمنا للحفاظ على منجزات الوطن، ومكتسباته الحضارية، والإنسانية، وفيها نجدد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بين الأمم .

وقال سعادته في تصريح بهذه المناسبة ، إن يوم العلم هو مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على أرض دولتنا الحبيبة، حيث تُرفع الأعلام لتعكس الترابط والتلاحم بين القيادة والشعب.

وأضاف أن تخصيص يوم لعَلَمِنا يمثل تقديراً رفيعاً لهذا العَلَم بوصفه رمزَ انتمائنا الراسخ لوطننا الرَّحب الذي يرفع من شأن أبنائه مع كلّ فجر جديد.