اللجنة العليا للتشريعات: يوم العلم مناسبة نجدد فيها العهد لقيادتنا

دبي في 3 نوفمبر /وام/ أكد أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن يوم العلم يمثل رمزاً لوحدة الإمارات وراية الاتحاد التي تجمع أبناء الوطن على الفخر والانتماء، مشيراً إلى أن هذه المناسبة الوطنية تجسّد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة. وقال ابن مسحار في تصريح بهذه المناسبة ، : "نحتفي في يوم العلم برمز وحدتنا، وراية الاتحاد التي تظلّنا جميعاً بالفخر والانتماء، ونستذكر بكل اعتزاز وإجلال فصولاً مشرقة من المسيرة التنموية التي خَطَتها دولتنا في ظل راية وحدتنا الخفاقة، ونجدد العهد لقيادتنا الرشيدة على مواصلة الإسهام في مسيرة التقدم والنماء".