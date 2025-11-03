"خليفة التربوية " : العلم رمز فخرنا ووحدتنا

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / أكد حميد الهوتي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية إحدى مؤسسات " مؤسسة إرث زايد الإنساني " أن الاحتفاء بيوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا كافة نستذكر فيها بكل الفخر والاعتزاز رسالة العلم وقيمته الراسخة في قلوبنا رمزا للعزة والكرامة، وأيقونة للولاء والانتماء للوطن وقيادتنا الرشيدة.

وأكد الهوتي في تصريح بهذه المناسبة أن العلم شارة فخر الوطن وأيقونة كبريائه، مكانته سامية دائماً، فقد أراده القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" عنواناً لكرامة الوطن، وراية خفاقة تحمل الخير والنماء والازدهار لمختلف ربوع الوطن.



