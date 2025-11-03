النائب العام للاتحاد : في يوم العلم نفخر بمسيرة وطنٍ، صنع المجد وصاغ المستقبل

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ قال معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، إن يوم العلم يجسد تاريخا مجيدا خالدا، يوم توحدت الإرادة والقلوب، حين رفعت راية الدولة أول مرة، قبل أربعةٍ وخمسين عامًا، ووضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وإخوانه الآباء المؤسسون أسس الاتحاد، فانطلقت مسيرة وطنٍ يستمد قوته من أبنائه، ومن عزم رجال آمنوا ولا يزالون، بالتفاني في العمل والإخلاص في العطاء.

وأضاف النائب العام في كلمة بمناسبة يوم العلم الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام أن العلم في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيبقى قيمة مقدرة، ومسارًا متصلًا نحو التقدم والريادة، في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة التي جعلت الإنسان محور التنمية، ومصدر استدامة لعزّة الوطن وشموخه ورفعة شأنه بين الأمم.

وأكد معاليه أن هذه المناسبة الوطنية، التي تتزامن مع "عام المجتمع"، تُجسّد روح التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن، وتعبر عن التزام الدولة بمواصلة مسيرتها التنموية، القائمة على التعاون والابتكار والمشاركة المجتمعية منوها إلى أن الراية التي ترتفع في كل المحافل هي وعدٌ بمواصلة البناء والتنمية، وبذل الغالي والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفّاقة في سماء المجد والعزّة.

وقال معاليه :" إننا في يوم العلم، نتطلع إلى راية بلادنا في عليائها وسموها، ونقفُ فخرًا واعتزازًا بمسيرة إنجازات وطننا، ونُجدّد العهد والولاء لقيادتنا الحكيمة التي تمضي بالإمارات نحو آفاقٍ واسعة من الرفاه والريادة ونعاهد الوطن على أن نبقى أوفياء لقيمة العدل، باذلين أقصى الجهود لتبقى الإمارات أبد الدهر أرض العدالة، وواحة السلام والأمن والرخاء".