"تاكسي دبي": علم الإمارات رمز العزة والولاء والانتماء

دبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد سعادة منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة "تاكسي دبي"، أن "يوم العلم" يمثل رمزاً للاتحاد والعزة والسيادة ، و الولاء والانتماء لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة .

وقال الفلاسي في تصريح بهذه المناسبة :" في يوم العلم نؤكد في شركة تاكسي دبي التزامنا بمواصلة مسيرة النمو المستدام والعمل بإخلاص ونجاح وابتكار، بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة، وبما يسهم في دعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، لتعزيز مكانة دولتنا وريادتها في مختلف المجالات، لتظل راية الاتحاد خفّاقة عالية في سماء المجد والعزة، ورمزاً لوطن يواصل مسيرته بثقة نحو المستقبل.



