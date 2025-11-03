" اقتصادية عجمان" : رفع العلم تعبيرٌ عن الانتماء والفخر بكل ما حققته الإمارات

عجمان في 3 نوفمبر / وام/ قال سعادة سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان إنه في يوم العلم نُجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ونعبّر عن اعتزازنا براية الاتحاد التي ترمِز إلى الوحدة والكرامة والإنجاز.

وأضاف السويدي فى تصريح بمناسبة " يوم العلم " أن رفع العلم تعبيرٌ عن الانتماء والفخر بكل ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نهضةٍ وتقدم في مختلف المجالات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".. وبهذه المناسبة، نجدد التزامنا في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان بمواصلة العمل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة تحت راية الاتحاد الشامخة".