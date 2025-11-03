رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: الاحتفال بيوم العلم تعبير عن الولاء والانتماء الوطني

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد معالي العلّامة عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن الاحتفال بيوم العلم تعبير عن الولاء والانتماء الوطني الذي حث عليه الدين واعتبره جزءا من الإيمان ،منوها إلى أهمية غرس هذه الثقافة ونشرها بين أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم.

ورفع معاليه بهذه المناسبة ، أسمى التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود.

و قال معاليه إن يوم العلم مناسبة لإظهار معاني الوحدة والاتحاد التي يعيش في ظلالها شعب الإمارات واعتبر أن هذا اليوم تكريم للوطن من خلال رمز السيادة الذي يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة وما تحمله من قيم سامية رسخها المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه وإخوانه من القادة المؤسسين الذين رفعوا العلم وسلموا أمانته لأبنائهم المخلصين الذين حملوه باقتدار جيلاً بعد جيل.