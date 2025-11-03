مالية عجمان : يوم العَلَم تجسيد لأسمى القيم الوطنية

عجمان في 3 نوفمبر/وام/ أكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن يوم العَلَم يشكِّل احتفالية وطنية نابضة بأصدق مشاعر الانتماء والولاء لوطن بهيٍّ وقيادة ملهمة، وتتجذّرُ فيه أسمى القيم الوطنية النبيلة التي أرساها الآباء المؤسسون وقال : "علَمُنا مرآةٌ تعكس تاريخاً مجيداً، وحاضراً مزدهراً، ومستقبلاً مشرقاً؛ لذا فإن الاحتفاء به يُجسِّد روحَ وطنٍ شامخٍ يزدهر بعزيمة أبنائه وتلاحم قيادته وشعبه في لوحة وطنية زاهية". وأضاف آل علي في تصريح بمناسبة يوم العلم: "في هذه المناسبة الغالية التي نحتفل بها اليوم، نجدد عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة والانتماء لوطننا الغالي، رافعين رايته الخفّاقة بكل فخر واعتزاز ملتزمين بمواصلة العمل من أجل رفعة إماراتنا التي أبهرت العالم بنهضتها السريعة، وتمسكها بهويتها الأصيلة".

وأضاف: "لأن عَلَمنا يمثِّل قيم العطاء والريادة والتعاون؛ فإننا حريصون على ترسيخ هذه القيم في منظومة عملنا المالي الحكومي، وتعزيز كفاءاتنا المهنية وفق أعلى مستويات المسؤولية في إدارة الموارد دعماً لرؤية "نحن الإمارات 2031" الهادفة إلى تقديم أفضل خدمات حكومية في العالم".