"دبي الرقمية ": يوم العلم يجسد وحدة الوطن ومسيرة إنجازاته

دبي في 3 نوفمبر / وام / أكد سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية أن يوم العلم يمثل رمزاً للفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الحكيمة وتجسيداً لقيم الوحدة والانتماء الوطني .

و أشار المنصوري في تصريح بهذه المناسبة ، إلى أن علم الإمارات ليس مجرد راية نرفعها بل قصة وطن وقيادة وشعب صنعوا معاً مسيرة نجاح ملهمة ، و رفع العلم في هذا اليوم يجسد العهد على مواصلة مسيرة النهضة التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون والسير على نهجهم في العمل والعطاء من أجل رفعة الإمارات وازدهارها .

وأوضح أن الاحتفال بيوم العلم يأتي هذا العام في إطار "عام المجتمع" الذي يعزز القيم الإنسانية والروابط الأسرية ويؤكد تلاحم أبناء الوطن تحت راية واحدة .