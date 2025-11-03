مدينة الفجيرة للإبداع تحتفي بيوم العلم

الفجيرة في 3 نوفمبر/وام/ احتفلت مدينة الفجيرة للإبداع – المدينة الإعلامية الحرة، اليوم، بـ"يوم العلم"، بمشاركة سعادة سالم الحفيتي، مدير المدينة، وعدد من موظفيها، في أجواء وطنية جسدت معاني الانتماء والفخر براية دولة الإمارات. وقال الحفيتي إن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة نجدد فيها الولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والتعبير عن الفخر بالعلم الذي يرمز إلى الشموخ والعزة والوحدة، ويجسد تلاحم أبناء الوطن والتفافهم حول قيادتهم التي صنعت المجد والرفعة لدولة الإمارات. وأضاف أن علم الإمارات سيظل رمزاً للاتحاد والانتماء والتضحيات، مشيراً إلى أن أبناء الوطن ماضون في مسيرة العطاء والعمل المخلص للحفاظ على مكتسبات الدولة ورفع اسمها عالياً بين الأمم تحت راية الاتحاد وقيادتها الحكيمة.