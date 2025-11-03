ميداليتان جديدتان للإمارات في مونديال الرماية البارالمبية بالعين

العين في 3 نوفمبر/ وام/ نجح منتخبنا الوطني للرماية البارالمبية في إضافة ميداليتين جديدتين "فضية وبرونزية"، في مونديال الرماية البارالمبية 2025، المقام حاليا في منطقة العين.

وتوج الفريق المكون من سعيد البلوشي، وسيف الظاهري، وعبد الله الأحبابي بفضية مسابقة البندقية 50 متر سكتون وضعية الراقد الفئة SH2 مختلط برصيد 1861.1 نقطة، وأحرز المنتخب التايلاندي الذهبية محققاً 1781.3 نقطة، والمنتخب الصيني البرونزية، برصيد 1850.3 نقطة، بينما تقام نهائيات الفردي للمسابقة غدا.

وفاز الفريق المؤلف من البطل العالمي عبد الله سلطان العرياني وسيف النعيمي وعبيد الدهماني ببرونزية مسابقة البندقية 50 متر سكتون وضعية الراقد الفئة SH1 مختلط، مسجلاً 1824.6 نقطة.

وحصد المنتخب التايلاندي الذهبية، مسجلاً 1827.6 نقطة، ومنتخب الولايات المتحدة الفضية برصيد 1825.1 نقطة، بينما تقام نهائيات مسابقة للفردي غدا.

وأكد سيف النعيمي، مدير نادي العين لأصحاب الهمم عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن المنافسات تجمع أفضل الرماة من مختلف دول العالم، موضحا أن النجاح التنظيمي لهذا الحدث يعزز ما تحقق في البطولات السابقة، وأثنى على الدعم الكبير من مجلس أبوظبي الرياضي وكافة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة.