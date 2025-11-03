الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تحتفي بيوم العلم

أبوظبي في 3 نوفمبر/وام/ احتفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في مقرها بيوم العلم، تجسيداً لمعاني الوحدة والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

وتمت مراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وكوكبة من أعضاء مجلس الأمناء والموظفين.

وعبر الجميع عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية التي تؤكد روح الاتحاد وتجسد القيم التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة قال سعادة مقصود كروز "إن يوم العلم يمثل رمزاً للسيادة والوحدة الوطنية، ويعكس التلاحم بين القيادة والشعب، وأن مراسم رفع العلم تعبر عن التقدير والوفاء للوطن وقيادته".