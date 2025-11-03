هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تحتفل بيوم العلم

دبا الفجيرة في 3 نوفمبر / وام / احتفلت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام اليوم في مقرها بمدينة دبا الفجيرة بـ"يوم العلم"، بمشاركة عدد من أهالي المنطقة وكبار المواطنين، وطالبات مجمع زايد التعليمي بدبا. تضمن الاحتفال رفع علم الدولة على أنغام السلام الوطني، وسط أجواء وطنية تعبّر عن مشاعر الفخر والولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة فيما تم توزيع هدايا رمزية على الحضور بهذه المناسبة الوطنية التي تجسد معاني الوحدة والهوية الإماراتية. يأتي الاحتفال بيوم العلم تجديداً للعهد والولاء للقيادة الحكيمة، وتأكيداً على تلاحم أبناء الوطن واعتزازهم بالرمز الذي يجمعهم تحت راية الاتحاد.