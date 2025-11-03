" دبي الصحية ": في "يوم العلم" نجدد العهد بمواصلة مسيرة العطاء

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ قال الدكتور عامر شريف المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية إنه في "يوم العلم"، نستذكر قيم الاتحاد الراسخة التي أرساها الآباء المؤسسون لدولتنا الحبيبة، ليبقى علم دولة الإمارات رمزاً للفخر والانتماء، وتجسيداً لوحدة أبناء الوطن تحت رايةٍ واحدة تجمعهم على القوة والإرادة والطموح.

وأكد شريف في تصريح اليوم بهذه المناسبة الوطنية الالتزام بنهج الاتحاد الذي وحد قلوب أبناء دولة الإمارات على العمل والعطاء، إذ ترجمت هذه القيم إلى إنجازات عززت مكانة دولة الإمارات بوصفها نموذجاً عالمياً للرعاية الصحية، وذلك من منطلق الايمان بأن خدمة الإنسان هي أسمى صور الولاء للوطن، و تبقى راية الوطن خفاقة بالإنجازات بعزيمة أبنائه وإخلاصهم.

وتقدم بهذه المناسبة الغالية بأصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، مجددان العهد على مواصلة العطاء ورفع راية الإمارات عاليةً في كل ميدان.