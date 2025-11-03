مكتب شؤون المواطنين بعجمان ينظم مبادرة "دام الأمان وعاش العلم " احتفاءً بـ"يوم العلم"

عجمان 3 نوفمبر/وام/ نظم مكتب شؤون المواطنين في عجمان، للعام الثاني على التوالي، مبادرة "دام الأمان وعاش العلم"، احتفاءً بيوم العلم وتجسيداً لقيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، وترسيخاً لرمزية علم الدولة عنوانا للوحدة ومبعثا للفخر والاعتزاز.

وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين أن تنظيم هذه المبادرة يأتي في إطار حرص مكتب شؤون المواطنين على المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية ونشر قيم الاتحاد والتلاحم المجتمعي، مشيراً إلى أن "يوم العلم" يمثل رمزاً لوحدة الإمارات وتماسك شعبها خلف قيادتها الرشيدة، وتجديداً للعهد بمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف أن المبادرة شهدت توزيع علم دولة الإمارات العربية المتحدة على منازل المواطنين في منطقتي مصفوت ومزيرع، بمشاركة واسعة من الأسر والأهالي، الذين حرصوا على رفعه بمختلف المناطق والأحياء السكنية، إلى جانب مشاركة المقيمين من جنسيات متعددة، في مشهد وطني يجسد روح الوحدة والاعتزاز بالهوية الإماراتية.

وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي ينظمها على مدار العام لتعزيز الوعي الوطني بين فئات المجتمع كافة، وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية في المناسبات الوطنية، لافتاً إلى أن الاحتفاء بـ"يوم العلم" مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الفخر والانتماء بين أبناء الوطن.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس الروح الوطنية الأصيلة التي تميز مجتمع الإمارات، وتعبر عن حرص المكتب على مواصلة إطلاق مبادرات نوعية تُعنى بالهوية الوطنية، وتدعم قيم الولاء والانتماء، وتؤكد أن علم الإمارات سيظل رمزاً للوحدة ومصدر فخر لكل من يعيش على أرض الدولة.