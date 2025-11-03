دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي تدعو للمشاركة في مبادرة "ويّاكم"

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / دعت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في الدورة الرابعة من مبادرة "ويّاكم"، المنصة المجتمعية التي تمنح كل شخص الفرصة لتحويل فكرته إلى مشروع حقيقي يصنع فرقاً في حياة الناس ويُعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

تركز مبادرة "ويّاكم" في دورتها الرابعة على الأفكار التي تدعم فئة الشباب وتعزز مهاراتهم المالية والاجتماعية والقيادية، وتشجّع المشاركة المجتمعية كالتطوع والفنون والرياضة، وتحسّن جودة حياتهم وتعزز التوازن بين العمل والحياة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية.

وعلى مدار الدورات السابقة، استقبلت المبادرة أكثر من 530 فكرة مبتكرة، نُفّذ منها مشاريع مؤثرة عززت ثقافة التعاون والإبداع في مجتمع أبوظبي.

ومع إطلاق المنصة بحلتها الجديدة أصبحت أكثر سهولة وسرعة في استلام الأفكار والحلول، الأمر الذي يُتيح لكل فرد أن يشارك فكرته بسهولة ويتواصل مباشرة مع فريق العمل.

وحثت الدائرة أفراد المجتمع على المشاركة في "ويّاكم" والمساهمة في بناء مجتمع متعاون ومبدع يؤمن بقوة الفعل الجماعي، فكل فكرة، مهما بدت بسيطة، تحمل في داخلها طاقة يمكن أن تتحول إلى مبادرة رائدة تخدم الجميع.

ويمكن المشاركة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني wyakom.addcd.gov.ae وستحصل الفرق الفائزة على دعم وإرشاد كامل لتحويل أفكارها إلى مشاريع حقيقية تخدم المجتمع، علماً بأن آخر موعد لاستلام المشاركات هو منتصف شهر نوفمبر 2025.