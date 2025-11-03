"أبوظبي للرياضات البحرية" يتوج أبطال الإمارات للموتوسيرف

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية تتويج الفائزين في 6 فئات بمنافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للموتوسيرف، أمس على " كاسر الأمواج"، في ختام الملتقى التدريبي بمشاركة 70 متسابقا من 9 دول.

وتصدر لوكاس شنايدر، فئة الجونيور، وجاء ثانيا ماتياس بارفيك، وثالثا بابيانا بوبنيكوفا، بينما شهدت فئة تشالنجر، فوز جيري كاسيلا بالمركز الأول، وماتيج بوليشيك بالمركز الثاني، وسيمون نوفاكيك بالمركز الثالث.

وعلى مستوى السيدات، حققت ماريانا نافاروفا، المركز الأول، وليندا لوكشايندر المركز الثاني، وبلانكا زبيكافوكا المركز الثالث، بينما أسفرت منافسات فئة الروكيز، عن فوز علي الحميري بالمركز الأول، وعبيد الهاملي بالمركز الثاني، وسعيد الهاملي، بالمركز الثالث.

وذهبت صدارة الفيتيرانس إلى جيري رينير، وحقق كاميل شنايدر المركز الثاني، ولوكاس بولاكيك المركز الثالث، كما سجلت فئة الماستر فوز ماتياس نوفوتني، بالمركز الأول، وأليكس لوكشيدير بالمركز الثاني، وماتيج كوزيسيك، بالمركز الثالث.

توج الفائزين الدكتور محمد سيف الكعبي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وثاني القمزي المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة، وعلي سالمين الظاهري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة السويدي مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.

وأكد ثاني القمزي أن نجاح البطولة في جولتها الأولى يعكس تميز التنظيم والبنية التحتية العالمية في أبوظبي، لاسيما أن الحدث استقطب أفضل المشاركين، بما يعزز حضور رياضة الموتوسيرف الحديثة في الدولة والمنطقة.