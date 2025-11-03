نقل عجمان تحتفل بيوم العلم

عجمان في 3 نوفمبر /وام/ احتفلت هيئة النقل في عجمان بمناسبة يوم العلم، تجسيداً لروح الانتماء والولاء للقيادة والوطن، وترسيخاً للقيم الوطنية التي تعكس اعتزاز أبناء الإمارات براية الاتحاد. شهدت الفعالية استضافة 35 طفلاً من حضانة "كيدز آر كيدز" الذين شاركوا موظفي الهيئة أجواء الاحتفال، وتوزيع الوشاح على الموظفين، إلى جانب تقديم هدايا تذكارية للأطفال احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية العزيزة. وتم رفع علم الدولة على المبنى الرئيسي للهيئة، وسط أجواء وطنية جسدت مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية والالتفاف حول القيادة الرشيدة. وأكد سعادة عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، أن الاحتفال بيوم العلم يمثل رمزاً للوحدة الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تجسد أسمى معاني التلاحم بين أبناء الوطن وتُجدد العهد بالمضي قدماً في مسيرة التنمية والازدهار التي أرساها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.