بلدية عجمان تحتفي بيوم العلم

عجمان في 3 نوفمبر /وام/ احتفت دائرة البلدية والتخطيط -عجمان بـيوم العلم، الذي يُعد مناسبة وطنية تتجسد فيها مشاعر الولاء والانتماء، وتتوحد فيها قلوب أبناء الوطن والمقيمين على أرضه حول راية الإمارات، رمز العزة والسيادة، رافعةً راية الدولة فوق جميع مبانيها في مركز المدينة ومدينتي مصفوت والمنامة. وأكد سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، أن الاحتفاء بيوم العلم تعبير صادق عن محبة الوطن وولائنا لقيادته الرشيدة، وتجسيد لمعاني الاتحاد والاعتزاز بالإنجازات الوطنية التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة، انسجامًا مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن، وتحقيقًا للهدف المتمثل في تعزيز الهوية الإماراتية والتلاحم المجتمعي. وأوضح سعادته أن الدائرة حرصت على رفع العلم في الوقت المحدد، مشاركةً لمختلف مؤسسات الدولة في هذه المناسبة الغالية التي تصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، في مشهد وطني يعكس تلاحم القيادة والشعب وعمق الانتماء للوطن الغالي.