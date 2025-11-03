الديوان الأميري برأس الخيمة يحتفل بـ" يوم العلم "

رأس الخيمة في 3 نوفمبر/وام/ احتفل الديوان الأميري في رأس الخيمة بـ “يوم العلم” بحضور سعادة أحمد يوسف بن درويش النعيمي، مدير عام مراكز السعادة في حكومة رأس الخيمة إبتهاجا بهذه المناسبة الوطنية الغالية. وقام سعادة أحمد بن درويش وموظفو الديوان الأميري برفع علم الدولة خفاقًا عاليًا أمام مبنى الديوان، احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تجسد أسمى معاني الوحدة والانتماء والولاء للقيادة الرشيدة، وسط أجواء سادتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية. وأكد سعادته أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية عزيزة يجدد فيها أبناء الإمارات العهد والولاء للقيادة الحكيمة، مشيرًا إلى أن علم الدولة سيبقى رمزًا للعزة والسيادة والوحدة التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون رحمهم الله. وأضاف أن يوم العلم يجسد روح الاتحاد والتلاحم بين القيادة والشعب، ويعبر عن فخرنا بما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله.