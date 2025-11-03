دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي تحتفيان بـ"يوم العلم"

الشارقة في 3 نوفمبر/وام/ احتفت دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي بـ"يوم العلم"، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء.

وشهدت الفعالية رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة وعزف السلام الوطني أمام مبنى الدائرة والهيئة، بحضور سعادة الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، وعدد من المسؤولين والموظفين وممثلي الجهات العاملة في المطار.

وأكد سعادة الشيخ خالد بن عصام القاسمي أن يوم العلم يجسد مسيرة الاتحاد ووحدة البيت الإماراتي، ويعبر عن اعتزاز الجميع بما تحقق من إنجازات في ظل القيادة الرشيدة، مشيراً إلى التزام الدائرة بدعم جهود الإمارة في تطوير قطاع الطيران وتعزيز مكانتها وجهة عالمية آمنة ومتقدمة.

من جانبه، قال سعادة علي سالم المدفع إن يوم العلم ميثاق متجدد لوحدة الدولة وتلاحم شعبها خلف قيادتها، ورمز لمسيرة البناء والازدهار التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن رفع العلم تجديد للعهد والولاء للوطن وقيادته.