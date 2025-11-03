مركز سالم بن حم الثقافي يحتفل بيوم العلم

العين في 3 نوفمبر / وام / احتفل مركز سالم بن حم الثقافي صباح اليوم بـ "يوم العَلَم" تجسيدًا لروح الوحدة والانتماء والولاء لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. وقام الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة المركز، برفع علم الدولة وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، بمشاركة عدد من أعضاء المركز والموظفين، وجمع من أبناء المنطقة، إلى جانب مشاركة مجموعة من طلاب وطالبات مدارس العين الذين عبّروا عن حبهم واعتزازهم براية الوطن. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الشيخ مسلم بن حم أن الاحتفال بيوم العلم يعبر عن قيم الولاء والانتماء التي غرسها الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه –، مشيرًا إلى أن رفع العلم هو رمز لوحدة الوطن وتاريخه المجيد، وتجديد للعهد لقيادته الرشيدة على مواصلة مسيرة البناء والعطاء تحت راية الاتحاد.